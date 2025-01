Frankfurt am Main (ots) -Viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke und Inspiration für unzählige Geschichten - kinder kinderini bringt Abwechslung in den Familienalltag. Der neue knusprige Weizenkeks der Traditionsmarke kinder ist ab sofort im Handel erhältlich. Gebacken aus drei Schichten hellem und dunklem Teig und dekoriert mit vielen verschiedenen Gesichtern sorgt der neue Keks spielerisch für gemeinsame Familienmomente.kinder kinderini bringt Abwechslung in den Alltagkinder kinderini ist die Innovation im Keksbereich der Marke kinder 2025: Den neuen Keks in seiner einzigartigen Form gibt es mit insgesamt 18 verschiedenen Gesichtsausdrücken. Ob glücklich, verträumt, verliebt, überrascht oder erschrocken - kinder kinderini inspiriert kleine und große Genießer dazu, zahlreiche Geschichten zu erzählen.Knuspriger Weizenkeks aus ausgewählten ZutatenDas Sortiment der Marke kinder steht für sorgfältig ausgewählte Zutaten. kinder kinderini vereint drei Schichten aus hellem und dunklem Teig zu einem knusprigen Weizenkeks. Für Augen und Mund der vielfältigen Gesichter kommt eine leckere Glasur zum Einsatz - mit dem ganz besonderen Geschmack, den es nur bei kinder gibt.Pressekontakt:c/o Rasch PR-ManufakturAnne Wiegelanne.wiegel@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 52, 20459 HamburgHochauflösendes Bildmaterial für die redaktionelle Berichterstattung zu kinder kinderini steht Ihnen in unserem Download-Center zur Verfügung: https://pr-manufaktur.de/medienservice/kinderiniOriginal-Content von: Ferrero MSC GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29843/5944843