Nach der dritten Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte in Folge lässt der DAX am Donnerstag wieder deutlich Federn. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start zwei Prozent tiefer auf 12.509 Punkte. Damit droht ein weiterer Test der runden Marke von 12.500 Punkten.Diese diente bereits im Juli und März als Unterstützung. Kurzzeitig war sie beim Jahrestief von 12.390 Punkten unterschritten worden, das jetzt wieder in den Fokus rückt. ...

