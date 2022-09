Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutschte Leitindex hat gestern einen schwierigen Handelstag mit Gewinnen abgeschlossen. Zu Beginn lag er noch knapp über der Marke von 12.500 Punkten und damit klar im Minus. Dann legte der DAX immer mehr zu und drehte in die Gewinnzone. Marktidee: Gold Der Goldpreis hatte sich im März seinem Rekordhoch angenähert. Seitdem ging es allerdings nach unten. In der vergangenen Woche rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützung. Aus technischer Sicht hat sich ein großes Doppeltop gebildet. Aktuell konsolidiert das Edelmetall den jüngsten Kursrutsch. Damit es zu einer Erholungsrallye kommt, müsste der Goldpreis über eine bestimmte Marke steigen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1