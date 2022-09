The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2022Aktien1 US56086K1043 Majorel Group Luxembourg S.A. ADR2 BE0003696102 Accentis N.V.3 BE0003870871 Banimmo S.A.4 BE0003592038 Compagnie du Bois Sauvage S.A.5 BE0003599108 Compagnie Immobilière de Belgique S.A.6 GRS364253005 Domiki Kritis S.A.7 GRS281003004 ELVALHALCOR S.A.8 BE0003730448 Quest for Growth PRICAF N.V.9 PTFRV0AE0004 Ramada Investimentos e Industria S.A.10 BE0003741551 Roularta Media Group N.V.11 BE0003898187 Sipef S.A.12 PTSLB0AM0010 Sport Lisboa e Benfica SAD13 BE0003573814 Ter Beke N.V.14 BE0003839561 Van de Velde S.A.15 CA63902L2093 Naturally Splendid Enterprises Ltd.16 CA03078N1006 Ameriwest Lithium Inc.Anleihen1 XS2538440780 Rumänien, Republik2 ES0000012K95 Spanien, Königreich3 XS2537060746 ArcelorMittal S.A.4 FR001400A1H6 Engie S.A.5 DE000NLB30K9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB3ZF7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 XS2537097409 Raiffeisen Bank International AG8 DE000HV2AY12 UniCredit Bank AG9 US29250NBN49 Enbridge Inc.10 US29250NBP96 Enbridge Inc.11 XS2538441598 Rumänien, Republik12 XS2536938439 Stadshypotek AB13 DE000CZ43ZC1 Commerzbank AG14 DE000HLB77Z0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB77T3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 XS2538442562 Rumänien, Republik17 XS2538368221 Sandvik AB