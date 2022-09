EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Engel & Völkers Digital Invest gewinnt branchenerfahrenen Experten als Head of Sales



22.09.2022 / 08:30 CET/CEST

Berlin, 22. September 2022. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", gewinnt Herrn Franci Soldado Osuna als neuen Head of Sales. Der ausgewiesene Immobilien- und Kapitalmarktexperte verantwortet die Akquise der Immobilienprojekte für die Online-Plattform, die nach dem erfolgreichen Börsengang weiter ausgebaut werden soll.



Tobias Barten, Co-CEO: "Ich freue mich, Herrn Soldado in unserem Team zu begrüßen. Mit seiner fundierten Marktkenntnis und seinem hervorragenden Urteilsvermögen gewinnen wir eine wertvolle Verstärkung. Als Qualitätsführer für Immobilienfinanzierungen wollen wir gemeinsam mit unseren Anlegern weiterwachsen. Wir sind sicher, mit Herrn Soldado die Schlagzahl hochwertiger Projekte, die wir über unsere Plattform finanzieren, noch weiter zu erhöhen."



Nach einem Wirtschaftsstudium an der WHU begann Herr Soldado seine berufliche Karriere als Analyst und Investment Banker bei international führenden Kreditinstituten. Im Anschluss wechselte er in die Immobilienbranche, wo er Akquisitions- und Vermarktungsprozesse optimierte sowie ausbaute. Zu seinen früheren beruflichen Stationen gehörten unter anderem, Deutsche Bank, Société Générale und McMakler. Zuletzt war er als Head of Sales für LINUS Digital Finance tätig. Er verfügt über ein exzellentes Branchennetzwerk und bringt wertvolle Erfahrungen in der Projekt- und Investorenakquise ein.



Franci Soldado Osuna, Head of Sales: "Die Marke ‚Engel & Völkers' vereint eine einzigartige Markenbekanntheit mit einem positiven Image und einem leistungsstarken Netzwerk. Der Name steht für hohe Qualitätsstandards und nachhaltigen Erfolg. Diesem Anspruch folgen wir auch bei der Selektion der Immobilienprojekte. Bei der Auswahl der passenden Investments gehen wir im Interesse unserer Anleger sehr selektiv vor. Ich freue mich bereits auf die anstehende Immobilienmesse Expo Real, wo unser Team und ich für den Austausch mit unseren Immobilienkunden zur Verfügung stehen werden."



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 180 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

