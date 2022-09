Winterthur (ots) -Die Gruppenpraxis ist das Praxismodell der Zukunft. Mit ihren hausärztlichen Gruppenpraxen und interprofessionellen Behandlungsteams gilt Sanacare seit über 30 Jahren als Pionierin auf dem Gebiet. Nun lanciert sie mit dem Betreuungskonzept Sanatreat und der Applikation Sanaguide zwei Innovationen, welche die nachhaltige Beratung und Betreuung von Patientinnen und Patienten weiter verbessern. Dank hoher Qualität fallen die Behandlungskosten tiefer aus.Steigende Gesundheitskosten, Fachkräftemangel und sich verändernde Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten treiben den Wandel zu immer mehr Gruppenpraxen in der Schweiz voran. Sanacare investiert seit über 30 Jahren mit aktuell 13 Gruppenpraxen in die qualitativ hochstehende hausärztliche Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten. Sie leistet als Pionierin in der interprofessionellen ambulanten Patientenversorgung erkrankter Personen einen wichtigen Beitrag zum schweizerischen Gesundheitswesen.Patientenzentrierte TeamarbeitSanatreat stellt die Patientin und den Patienten in ihrer ganzen Komplexität ins Zentrum. Das neue, einzigartige medizinische Betreuungskonzept fusst auf gemeinsam definierten Behandlungszielen - zwischen der Patientin oder dem Patienten und den medizinischen Fachpersonen. Damit setzt Sanatreat Shared Decision Making im Alltag konkret um. Neben dem Patienten und der Hausärztin sind weitergebildete medizinische Praxisassistentinnen oder Pflegefachpersonen, sogenannte Coachinnen oder APNs, Teil des Betreuungsteams, und jedes Teammitglied leistet einen wichtigen Beitrag zum Behandlungserfolg. Die Betreuung erfolgt im interprofessionellen Team. Sanatreat beschreibt sowohl Behandlungspfade für akute nicht komplizierte Krankheiten - wie akuter Harnwegsinfekt - aber auch individualisierte Patientenpfade für chronisch komplex erkrankte Personen mit Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Patientinnen und Patienten sind so jederzeit individuell und interprofessionell hausärztlich versorgt. Das Konzept kann jederzeit mit Behandlungspfaden für weitere akute und chronische Erkrankungen erweitert werden.Mit nur einem Klick auf alle Daten zugreifenDas Herz von Sanatreat bildet Sanaguide: Diese international einzigartige Software Applikation ist direkt in das Praxisinformationssystem eingebettet, bildet die Empfehlungen der Fachgesellschaften ab und unterstützt das interprofessionelle Team im Behandlungsprozess. Entwickelt wurde diese System-Unterstützung von Sanacare Expertinnen und Experten in enger Zusammenarbeit mit Inacta, einem innovativen Beratungs- und Software-Unternehmen aus Zug. Damit treibt Sanacare die digitale Entwicklung von hausärztlichen Praxen weiter voran: Sanaguide bildet sämtliche aktuellen klinischen Daten von Patientinnen und Patienten ab und gibt dem Team auf einen Blick die Grundlage, um gemeinsam über die nächsten Schritte entscheiden zu können und zu sehen, welche früheren Schritte erfolgreich waren und wo Anpassungen nötig sind.Für die 260 Ärztinnen, Ärzte und medizinischen Praxis-Fachpersonen von Sanacare, aber auch für die behandelten Personen bieten sich zahlreiche Vorteile: Mit nur einem Klick kann das Behandlungsteam auf das Patientencockpit mit allen relevanten Befunden zugreifen und fallweise auch durch evidenzbasierte Vorgaben zur Diagnose, Abklärung, Beratung und Therapie unterstützt werden. Die Behandlungsentscheidung trifft am Schluss aber immer die Patientin oder der Patient zusammen mit der Fachperson. Patientinnen und Patienten wiederum erhalten einen Behandlungsplan, der ihre Konsultationen für die nächsten sechs bis zwölf Monate abbildet. Sie profitieren von einer nachweislich hohen Behandlungsqualität und niedrigen Kosten.Sanacare CEO Dr. Ursula Rüegsegger: "Mit der Einführung von Sanatreat und Sanaguide haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung von hausärztlichen Gruppenpraxen erreicht. Beide Innovationen bieten konkrete Lösungsansätze für eine nachweislich hohe Qualität in den Behandlungen bei gleichzeitig tieferen Leistungskosten - immer mit der behandelten Person im Zentrum."Weitere Informationen über Sanacare und Sanatreat erfahren Sie auf www.sanacare.ch.Pressekontakt:Sanacare AGMedienstelleSchützenstrasse 1CH-8401 WinterthurTelefon +41 52 264 04 12medien@sanacare.chOriginal-Content von: Sanacare AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062045/100895338