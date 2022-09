Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend erneut kräftig an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins ein drittes Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Das war am Markt bereits erwartet worden, sorgte zunächst aber dennoch für Verluste. Auch Bitcoin und Co notieren am Donnerstagmorgen im Minus.Der Bitcoin hat dabei mit heftigen Schwankungen auf den jüngsten Zinsschritt reagiert. Auf einen Anstieg bis in den Bereich von 19.675 Dollar am Abend folgte in der Nacht ein Rückfall um mehr als 1.000 ...

