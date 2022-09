Volkswagen Vz.: Spannung vor dem Porsche IPO

Milliarden-Kassenschlager für VW, Sonderdividende für die Aktionäre. Explodiert die Volkswagen-Vorzugsaktie (VOW3)? Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: VOW3 ISIN: DE0007664039

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Autobauers aus Wolfsburg liegt mit einem Halbjahresverlust von 4.4 Prozent noch recht stabil da. Zum Vergleich: der deutsche Leitindex Dax gab im gleichen Zeitraum rund 23 Prozent nach. Nach dem Pivot-Hoch vom 13. September sahen wir einen Rücksetzer zum 20er-EMA mit einer sauberen Unterstützungslinie und einer markanten Umkehrkerze.

Chart vom 21.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 27.695 EUR







Meine Expertenmeinung zu VOW3

Meinung: Volkswagen konnte das Jahr 2021 mit einem Umsatzzuwachs von 12.26 und einer Gewinnsteigerung von 78.25 Prozent abschließen. Natürlich belasten die aktuellen Entwicklungen rund um China und Russland das Geschäft. Für die nächsten Wochen könnte jedoch der Börsengang von Porsche, der für den 29. September vorgesehen ist, die Agenda beherrschen. VW will je ein Viertel der Stamm- und Vorzugsaktien von Porsche platzieren. Der IPO des Luxus-Sportwagenherstellers könnte nach aktuellen Schätzungen zwischen 8,7 und 19,7 Milliarden Euro in die Kasse spülen, den Aktionären winkt eine Sonderdividende. Die Berechnungen beruhen unter anderem auf der Abspaltung Ferraris vom Fiat-Konzern im Oktober 2015. Die Ferrari-Aktie erreichte ihr Allzeithoch an der NYSE am 22.November 2021 und hatte bis dahin rund 358 Prozent zugelegt.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter der Unterstützungslinie. Das Kursziel haben wir mit der Measured-Move-Methode ermittelt. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VOW3.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2022

