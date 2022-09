Die größte Nutzfahrzeug- und Logistikmesse IAA Transportation hat am Dienstag in Hannover für das Publikum geöffnet. Mehr als 1.400 Aussteller aus 42 Ländern zeigen in der niedersächsischen Landeshauptstadt bis zum Sonntag ihre Neuheiten. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs bleibt für das Unternehmen optimistisch und hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...