Rheinfelden (ots) -Home Instead spendet CHF 15'000 an Alzheimer Schweiz sowie die Krebsliga Schweiz. Die beiden Organisationen teilen sich den Betrag. Die Spendenaktion lancierte Home Instead im Rahmen des 15-jährigen Firmenjubiläums. Damit setzt die Anbieterin für die nicht-medizinische Betreuung zuhause ein Zeichen für ein gutes Miteinander innerhalb der Branche und sagt Danke für das Vertrauen, das ihr in der Schweiz seit 2007 entgegengebracht wird.Zum 15-Jahr-Jubiläum bot Home Instead ihren Partnern die Möglichkeit, an einer besonderen Spendenaktion teilzunehmen. Diese konnten entscheiden, welche soziale Organisation in ihrem Namen jeweils CHF 15 erhalten sollte. Zur Auswahl standen der Verein Alzheimer Schweiz sowie die Krebsliga Schweiz. Rund 800 Partnerinnen und Partner wie Ärzte, Therapeuten, Vertreter von Behörden, Spitälern oder öffentlichen Spitex-Organisationen haben vom Angebot Gebrauch gemacht. "Das Ergebnis hat uns so gefreut, dass wir uns entschlossen haben, den Betrag auf CHF 15'000 aufzurunden", sagte Hermann Mairhofer, COO von Home Instead Schweiz anlässlich der Checkübergabe in Rheinfelden. "Die beiden Organisationen leisten wichtige Unterstützungsarbeit für Menschen, die von Demenz oder Krebs betroffen sind, sowie ihre Angehörigen. Angesichts der demografischen Entwicklung und der alternden Gesellschaft wird dieses Engagement in Zukunft noch wichtiger." Um die Herausforderungen zu meistern, müssten alle involvierten Partner optimal zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Ein gutes Miteinander sei dabei der Schlüssel zum Erfolg, erklärte Hermann Mairhofer.Ruth Nieser-Loosli, Corporate Relations Manager der Krebsliga Schweiz, bedankte sich für die wertvolle Spende: "Mit den uns anvertrauten Spendengeldern setzen wir uns dafür ein, dass weniger Menschen an Krebs erkranken, weniger Menschen an den Folgen von Krebs leiden und dass Betroffene und ihre Angehörigen in ihrer schwierigen Situation Zuwendung und Hilfe erfahren."Alzheimer Schweiz verwies auf die enormen Herausforderungen, die Alzheimer oder andere Demenzformen für die Erkrankten und Angehörigen mit sich bringen. "Wir und die 21 kantonalen Sektionen setzen uns seit mehr als 30 Jahren für Menschen mit Demenz und ihre Nächsten ein. Wir danken für die grosszügige Spende, welche wir unseren kantonalen Sektionen zur Verfügung stellen. Solche Zuwendungen sind sehr wertvoll und kommen Demenzbetroffenen direkt zugute, zum Beispiel durch Beratung, geleitete Gruppen- oder Entlastungsangebote", meinte Evelyne Hug, Verantwortliche Fundraising von Alzheimer Schweiz.Über Home InsteadHome Instead ist seit 2007 in der Schweiz tätig und mit rund 2'000 Mitarbeitenden die führende Anbieterin für häusliche Seniorenbetreuung. Das Unternehmen ist von Krankenkassen anerkannt und trägt das SQS-Zertifikat für hohe professionelle Branchenstandards. Die Dienstleistungen reichen von der Unterstützung bei der Körperpflege und bei allen Arbeiten im Haushalt bis hin zur Erinnerung an Medikamente, der Begleitung ausser Haus oder der Demenzbetreuung.