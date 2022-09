DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: PV-Kraftwerk aus dem Container: CLEEN PV-Box bringt Dynamik in die Energiewende - Mobiles und genehmigungsfreies 75 kWp-Photovoltaik-Kraftwerk "out of the box"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haag (pta011/22.09.2022/09:00) - Haag, 22. September 2022 - Die CLEEN Energy AG bringt mit der CLEEN PV-Box das erste "Plug & Play"-Photovoltaik-Kraftwerk auf den österreichischen Markt. Ein per LKW transportierbarer 20-Fuß-Container bietet Platz für auszieh-bare Photovoltaik-Module inklusive Verkabelung und Steuerelektronik plus Wechselrichter. Nach der Anlieferung werden die PV-Element in wenigen Stunden zu einem 90 Meter langen Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von rund 75 kWp entfaltet. Die Anlage produziert monatlich im österreichischen Jahresschnitt rund 6.250 kWh Strom, was bei einem Strompreis von 30 Cent (Arbeitspreis) rund 1560 Euro Ertrag pro Monat ergibt. Im Unterschied zu herkömmlichen PV-Anlagen benötigt die PV-Box in der Regel keine Baugenehmigung und kein Widmungsverfahren. Statt Vorlaufzeiten von vielen Monaten geht sie in der Regel bereits nach wenigen Wochen in Betrieb.

"Wir brauchen neue Lösungen, wenn wir den Strombedarf in Österreich bis 2030 tatsächlich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken wollen. Wir verlieren derzeit viel Zeit durch langwierige Genehmigungsverfahren oder komplizierte Standort-Diskussionen. Die CLEEN PV-Box löst viele Probleme: sie ist mobil und daher unabhängig von Baugenehmigungen und Widmungsverfahren. Sie ist ab sofort verfügbar und sie ist perfekt für die Zwischennutzung von zum Beispiel temporären Brachflächen, Deponien oder Brachflächen geeignet", sagt Lukas Scherzenlehner, CEO der CLEEN Energy AG.

Beachtlich sei die PV-Kapazität, die durch die PV-Box in kürzester Zeit in Österreich installiert wird: "Die 100 Anlagen, die wir heuer planen, ergeben zusammen eine Kapazität von 7,5 Megawatt Peak. Das ist immerhin rund 30 Prozent der aktuell größten Photovoltaik-Anlage Österreichs am Flughafen Schwechat. Nächstes Jahr planen wir eine weitere Steigerung des Absatzes", ergänzt Scherzenlehner. Für Gewerbebetriebe mit hohem Energiebedarf sei auch das Thema "Strompreis-absicherung" ein wichtiges Thema. Die PV-Box entkoppelt Betriebe teilweise von hohen Energiemarktpreisen und gibt Unternehmen Planungssicherheit für die künftigen Stromkosten.

Die ersten 100 Stück CLEEN PV-Boxes können von Unternehmen, Alternativen Energiegemeinschaften, Gemeinden oder landwirtschaftlichen Betrieben ab sofort bestellt werden. Die monatliche Miete beträgt, je nach Konfiguration, ab 1.350 Euro (alle Infos auf http://www.cleen-energy.com/pv-box ). Auch der Kauf der PV-Box möglich. Die erste PV-Box ist in Haag (Niederösterreich) errichtet und kann nach Terminvereinbarung (office@cleen-energy.com) besichtigt werden.

Angeliefert - und oft Stunden später schon in Betrieb

Wechselrichter und Steuerelektronik sind im Container der CLEEN PV-Box mitverbaut. Die Photovoltaik-Elemente der Anlage ergeben "ausgefaltet" mit einer Länge von rund 90 Meter und sechs Metern Breite ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Leistung von 75 kWp. Wenige Stunden nach dem Aufstellen der Box kann die Stromproduktion beginnen - vorhandener Einspeisezählpunkt vorausgesetzt.

Keine Baugenehmigung erforderlich

Die CLEEN PV-Box ist mobil und wird mit dem Container-LKW angeliefert. Um sie in Betrieb zu nehmen, sind in der Regel keine Fundamente oder sonstigen baulichen Maßnahmen notwendig - ein Baugenehmigungsverfahren entfällt also. Da die CLEEN PV-Box mobil ist, sind auch keine Flächenwidmungsverfahren erforderlich.

75 kWp sind nicht genug?

Die CLEEN PV-Box ist flexibel skalierbar. Wer mehr Strom produzieren möchte, stellt mehrere CLEEN PV-Boxes auf. Den notwendigen Platz auf einer ebenen Fläche vorausgesetzt, kann so ein Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von einem Megawatt Peak in kurzer Zeit errichtet werden.

LINK zu Foto & Video Material ( https://cleenenergy.sharepoint.com/:f:/s/Public/ Ei220iOqYFRCvNqO5gNr5MAB_jtbfug8-NeRUACA9ps2pw )

Redaktionelle Rückfragen

Bernhard Lehner | CLEEN Energy AG Tel: +43 664 439 86 09 bernhard.lehner@cleen-energy.com

Mehr Infos & Bestellung: www.cleen-energy.com/pv-box ( http://www.cleen-energy.com/pv-box ) Terminvereinbarung Besichtigung PV-Box: office@cleen-energy.com

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1663830000144 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)