cyan AG: Europäisches Technologieunternehmen cyan schließt Kapitalerhöhung mit EUR 5,6 Mio. erfolgreich ab



22.09.2022 / 09:46 CET/CEST

cyan AG: Europäisches Technologieunternehmen cyan schließt Kapitalerhöhung mit EUR 5,6 Mio. erfolgreich ab München, 22. September 2022 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, konnte die Kapitalerhöhung mit einem Brutto-Emissionserlös von EUR 5,6 Mio. erfolgreich platzieren. Die Finanzierungsrunde wurde überwiegend von bestehenden Investoren gezeichnet. "Wir freuen uns, dass mit dem starken Vertrauen unserer Investoren, wir die Finanzierungsrunde vollständig abschließen konnten. Wir danken an dieser Stelle allen Anlegern für die weitere Unterstützung," betonte Frank von Seth, CEO der cyan AG. "Wir haben in beiden Segmenten, Cybersecurity und BSS/OSS, nun gutes Momentum, die Strategie umzusetzen und damit unsere Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Das Potenzial für unsere Technologien ist riesig und unsere Mission klar. Mit den Mitteln können wir die Transformation von cyan weiter vorantreiben." In den vergangenen Monaten konnte eine neue Dynamik bei der Digitalisierung jedes Aspekts des täglichen Lebens beobachtet werden. Dies erfordert einerseits schlanke, digitale Plattformen, mit welchen innovative Telekomanbieter auf die geänderten Anforderungen kosteneffizient und schnell reagieren können. Andererseits wird Cybersecurity für diese immer mehr zu einer strategischen Komponente, die als Security-as-a-Service ein wichtiges Produkt im Portfolio darstellt. Die Finanzierung ermöglicht cyan die Umsetzung der Wachstumsstrategie in den beiden Segmenten BSS/OSS, welches zukünftig unter der Marke i-new organisiert werden soll, und Cybersecurity. Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt: Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

