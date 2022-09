München (ots) -Die Usercentrics und Cookiebot Consent Management Platforms (CMPs) werden Teil von Googles neuem Consent Mode CMP-Partnerprogramm (https://blog.google/products/marketingplatform/360/unlocking-consent-mode-value/).Mit den CMPs von Usercentrics ist die Nutzung des Consent Mode jetzt einfacher denn jeDer Consent Mode schlägt die Brücke zwischen Datenschutz und datengesteuerter digitaler Werbung, indem er nahtloses Marketing und Analysen auf Websites auf Basis der von den Nutzern getroffenen Einwilligungsentscheidungen ermöglicht.Die CMP spielt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle: Sie sammelt die Nutzereinwilligung über das Cookie-Banner und übermittelt den Einwilligungsstatus über den Consent Mode an die Google-Tags. Diese passen ihr Verhalten dann entsprechend an und sorgen dafür, dass keine Daten ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer verwendet werden."Consent Mode ebnet den Weg für eine dringend benötigte Veränderung in der Adtech-Branche - eine Veränderung, die den Kunden und Nutzer in den Mittelpunkt stellt und ein besseres und vertrauenswürdigeres Internet schafft."- Mischa Rürup, CEO & Co-Founder von Usercentrics.Die Usercentrics CMPs unterstützen den Consent Mode bereits seit dessen Einführung im Jahr 2020. Die Integration ermöglicht es Unternehmen, ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz und datengesteuerten Geschäftsmodellen zu schaffen, indem sie auf ihren Websites Analyse-Tools auf Grundlage der Einwilligung der Nutzer aktivieren."Consent Mode passt perfekt zu unserer Vision und Mission bei Usercentrics: Wir wollen Software-Services anbieten, die die Privatsphäre der Nutzer schützen und gleichzeitig ein florierendes digitales Ökosystem ermöglichen - und genau darum geht es auch beim Consent Mode."- Daniel Johannsen, CTO & Co-Founder von Usercentrics. "Wir freuen uns, nun offiziell Teil des Google CMP-Partnerprogramms zu sein und unsere Partnerschaft mit Google weiter auszubauen."BildmaterialPorträt Mischa Rürup, CEO & Co-Founder von Usercentrics (Credit: Usercentrics) (https://www.frauwenk.de/Mediaserver/Usercentrics/Mischa%20Ruerup.jpg)Porträt Daniel Johannsen, CTO & Co-Founder von Usercentrics (Credit: Usercentrics) (https://www.frauwenk.de/Mediaserver/Usercentrics/Usercentrics_Daniel_Johannsen.jpg)Über UsercentricsUsercentrics ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich Consent Management Platforms (CMP). Wir unterstützen Unternehmen dabei, Nutzereinwilligungen für ihre Websites und Apps einzuholen, und diese so zu verwalten und zu dokumentieren, dass sie globale Datenschutzbestimmungen einhalten können. Gleichzeitig ermöglichen wir mit unseren Lösungen hohe Zustimmungsraten und den Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen.Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Gleichgewicht zwischen Datenschutz und datengetriebenem Geschäft möglich ist und bieten Lösungen für jede Unternehmensgröße. Kleinere Unternehmen finden in der Cookiebot CMP eine Plug-and-Play-SaaS-Option, ebenso bieten wir eine App CMP zur Verarbeitung von Nutzereinwilligungen an. Großunternehmen mit individuellen Anforderungen vertrauen beim Consent Management auf die Usercentrics CMP. Dabei werden Einwilligungen mit Daten von der Erfassung bis zur Verarbeitung zusammengebracht.Usercentrics unterstützt Kunden wie Daimler, ING und Santander bei der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, ist in mehr als 100 Ländern aktiv, hat ein Netzwerk von über 2.000 Vertriebspartnern und verarbeitet täglich mehr als 61 Millionen Nutzereinwilligungen.Erfahren Sie mehr auf https://usercentrics.com/de/Pressekontakt:Camilla Beaven, Hannah Sinz // E-Mail: pr@usercentrics.comAgentur Frau Wenk +++ GmbH // Tel.: +49 40 3290 4738 0 // E-Mail: usercentrics@frauwenk.deOriginal-Content von: Usercentrics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130089/5326971