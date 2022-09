UnitedHealth -0.72% MichaelHowards (CHAMPSDF): Ebenfalls neu ins wikifolio nehme ich heute den US Krankenversicherer United Health Group. Der Wert überzeugt immer noch mit einer sehr hohen Trendstabilität und liegt hinter Hershey aktuell auf Platz 2 in der Shortlist. Weichen muss der US-Wert S&PGlobal. (22.09. 08:33) >> mehr comments zu UnitedHealth: www.boerse-social.com/launch/aktie/unitedhealth_group Microsoft -0.37% MichaelHowards (CHAMPSDF): Ich werde heute die Aktien von Microsoft gegen den US-Wert Dollar General Corp. tauschen. Der größte US-Discounter dürfte in den nächsten Monaten guten Zulauf erfahren. Die Aktie liegt auf der ...

