Zalando 1.42% TheGreatKosto (FGTITHM): Zalando kurzfristig short (22.03. 09:05) >> mehr comments zu Zalando: www.boerse-social.com/launch/aktie/zalando Kontron 0.66% Roland57 (DERIVA22): Analysten sehen einen tollen Aufschwung (22.03. 07:34) >> mehr comments zu Kontron: www.boerse-social.com/launch/aktie/sant PNE Wind -2.23% giww (KLIMA): Anfang der Woche wurde PNE in meinem Wikifolio ausgestoppt. Die Spekulation, den Wert beim Rückfall auf die 200-Tage-Linie zu kaufen, ging leider nicht auf. So ganz tot ist die Story mit PNE allerdings noch nicht. Langfristig ist das Unternehmen in einem Wachstumsmarkt unterwegs und auch Morgan Stanley als Großaktionär wird sich irgendwann wieder Gedanken über die weitere Zukunft der Beteiligung machen ...

