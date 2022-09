DJ PRESSEMITTEILUNG/Zimmer MedizinSysteme holt Investor an Bord

(Dies ist eine Pressemitteilung der Zimmer MedizinSysteme GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Zimmer MedizinSysteme GmbH hat einen neuen Partner: Mit der All Seas Capital setzt das Unternehmen für medizinische Systemlösungen aus dem süddeutschen Neu-Ulm auf einen starken Investor. Bei All Seas Capital handelt es sich um einen paneuropäischen privaten Kapitalfonds, der insbesondere in führende gründer- und unternehmergeführte Unternehmen investiert und bei Zimmer nun eine Minderheitsbeteiligung hält. An der Unternehmensführung ändert sich hingegen nichts. Armin und Michael Zimmer werden ihre Positionen als Geschäftsführer beibehalten und fokussieren sich nun auf den weiteren Ausbau des Unternehmens zu einem globalen Champion: "Wir freuen uns sehr, mit All Seas Capital einen Partner gefunden zu haben, der das Potenzial von Zimmer und die Stärke der Familienunternehmenskultur, die wir in den letzten 50 Jahren aufgebaut haben, wirklich versteht. Von Beginn unserer Gespräche an hat All Seas unsere Bedürfnisse erkannt und gemeinsam mit uns Ziele definiert."

Als deutsches Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung hat sich Zimmer zu einem der europäischen Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Medizinprodukten für die Bereiche Physiotherapie, Ästhetik und ausgewählte Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen ist in über 110 Ländern mit rund 540 Mitarbeitern tätig und weltweit mit 19 Vertriebs- und Produktionsstandorten sowie einem globalen Vertriebsnetz vertreten. Auf dem Weg zur Nummer eins der Branche arbeiten Armin und Michael Zimmer nun eng mit dem Team von All Seas Capital zusammen. Ziele sind das organische Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, ausgewählte potenzielle M&A-Möglichkeiten zu identifizieren sowie den Vorstand zu stärken und die weitere Institutionalisierung des Unternehmens zu unterstützen. Emmanuel Logan-Moll, Managing Director von All Seas Capital, glaubt an das Potenzial von Zimmer: "Wir freuen uns sehr, mit einem so angesehenen Unternehmen wie Zimmer zusammenzuarbeiten. Armin und Michael Zimmer haben seit der Übernahme des Familienunternehmens vor 20 Jahren einen bemerkenswerten Wachstumskurs eingeschlagen und so ein weltweit führendes Unternehmen in der Physiotherapie und Ästhetik geschaffen. Nun werden wir sie bei der Fortsetzung des Wachstumskurses tatkräftig unterstützen."

Weitere Informationen:

Zimmer MedizinSysteme GmbH

Karl Keis

Junkersstr. 9

D-89231 Neu-Ulm

Tel: +49 731 9761-210

Fax: +49 731 9761-105

k.keis@zimmer.de

zimmer.de

Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Désirée Müller

Magirusstr. 33

D-89077 Ulm

Tel: +49 731 96287-32

Fax: +49 731 96287-97

dmt@press-n-relations.de

press-n-relations.de

Über Zimmer MedizinSysteme GmbH

Die Zimmer MedizinSysteme GmbH mit Stammsitz im schwäbischen Neu-Ulm begleitet seit nunmehr 50 Jahren als verlässlicher Partner Ärzte und Therapeuten mit ihren medizintechnischen Systemlösungen für Diagnose, Therapie und Ästhetische Medizin. Der deutsche Marktführer in der Physikalischen Therapie und Weltmarktführer in der Kältetherapie für Ästhetische Medizin ist mit über 120 Medizinprodukteberatern in der Bundesrepublik präsent und vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Ländern weltweit. Forschung und Entwicklung schreibt das Unternehmen traditionell groß, wobei der Praxisbezug ebenso wichtig ist wie die wissenschaftliche Fundierung.

Über All Seas Capital

All Seas Capital ist ein paneuropäischer Private Capital Fonds, der flexible langfristige Finanzierungslösungen für führende mittelständische Unternehmen bereitstellt. Das Team wird von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart geleitet, die das europäische Mezzanine- und Preferred-Equity-Geschäft von KKR mitbegründet und geleitet haben. Sie verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz mit Investitionen in Höhe von 3,4 Mrd. Euro in 45 Unternehmen.

Wir arbeiten mit westeuropäischen mittelständischen Unternehmen zusammen, sie sich im Unternehmer- und Familienbesitz befinden, die strategisches Kapital benötigen, aber keine Mehrheitsbeteiligung veräußern wollen, und bieten ihnen transformative Kapitallösungen und Expertise auf Vorstandsebene. Wir identifizieren Unternehmen, die bereits über eine gewisse Größe verfügen, aber Unterstützung und Kapital als Katalysator für echtes Unternehmenswachstum benötigen.

All Seas Capital's hybride Investment-Strategie bezieht ESG-Überlegungen in den gesamten Investitionsprozess mit ein, um das Portfolio für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

www.allseascapital.com

Dies ist eine Pressemitteilung der Zimmer MedizinSysteme GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2022 04:30 ET (08:30 GMT)