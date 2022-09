Unabhängig von der Entwicklung des Aktienmarktes investiere ich jeden Monat frisches Geld. Dabei nehme ich nur noch selten neue Aktien in mein Depot auf, sondern stocke überwiegend bestehende Positionen per Einmalkauf auf. Ganz nach dem Motto: Warum sollte ich in meine zweitbeste Idee investieren, wenn ich die erstbeste ausbauen kann? Ich habe also die folgenden drei Aktien nachgekauft. Alle drei Unternehmen sehe ich für den Fall einer Rezession gut gerüstet. CrowdStrike Bei dem US-Anbieter von ...

