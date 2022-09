SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD verhandelt mit Partnern, um in Zukunft auch Elektroautos in Großbritannien anzubieten, nachdem man im Land bereits Elektrobusse mit einem Partner verkauft. Die britische Tochtergesellschaft von Build Your Dreams Co. Ltd., BYD UK, verhandelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...