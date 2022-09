Hannover (ots) -Der Nordamerika-Spezialist America Unlimited bietet jetzt auch individuell ausgearbeitete Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee an. Dafür hat das Familienunternehmen die neue Veranstaltermarke Australia Unlimited auf den Markt gebracht. Ozeanien-Urlauber finden unter www.australia-unlimited.de unterschiedlich lange Reisen in die Region. Es werden Gruppenreisen, Rundreisen und einzelne Lodges angeboten. Das Portfolio wird sukzessive ausgebaut und um neue Bereiche wie die Camper-Vermietung erweitert."Reisen nach Australien und in die Südsee bieten wir schon einige Jahre über unsere Marke Feinreisen an. Wir kennen uns deshalb in der Region aus, haben dort gute Partneragenturen und zusätzliche Mitarbeiter mit jahrzehntelanger Destinationserfahrung eingestellt", sagt Timo Kohlenberg, CEO der America Unlimited GmbH.Für Australia Unlimited ist das Programm in der Region noch einmal deutlich erweitert und vertieft worden. Wie beim Nordamerika-Spezialisten America Unlimited steht auch bei der neuen Marke Australia Unlimited die individuell zusammengestellte Reise mit Beratung erfahrener Destinations-Profis im Fokus des Angebots."Alle Reisen können nach persönlichen Vorlieben angepasst oder auch komplett neu zusammengestellt werden. Denn wir bieten mehr als nur Bausteine, die zu einer Reise zusammengeführt werden können", erklärt Kohlenberg. "Wir gehen auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein und realisieren ihnen so den Urlaub, von dem sie träumen." Was bei einem Sehnsuchtsziel wie Australien - für viele eine Once-in-a-lifetime-Destination - besonders wichtig sei und den Unterschied zu anderen Anbietern ausmache.Preisbeispiele:Die Westküste Australiens, 24 Tage ab 2.999,- Euro, https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/24-tage-die-westkueste-australiens/Roadtrip durch Victoria, 14 Tage ab 3.399,- Euro, https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/14-tage-roadtrip-durch-victoria/Best of Queensland, 19 Tage ab 6.490,- Euro, https://www.australia-unlimited.de/reiseangebot/best-of-queensland/Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.Pressekontakt:KC3 GmbH, Felicitas Helmis, +49 170 9632952, info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: Australia Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165404/5327093