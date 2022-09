Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kriegsangst hat angesichts der Teilmobilmachung in Russland gestern Morgen das Marktgeschehen dominiert und der Risk-off-Modus belastete zunächst Aktien und Euro deutlich, während der Rentenmarkt profitieren konnte, so die Analysten der Helaba.Auch Energierohstoffe hätten zunächst zugelegt. Die freundliche Stimmung bei den "sicheren Anlagehäfen" sei aber mit der weiterhin hawkishen Grundhaltung der FED wieder zunichtegemacht worden, was US-Aktien und Euro zusätzliche Verluste beschert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...