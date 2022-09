Manch einer dürfte gestern bei einem Blick auf die Steinhoff-Aktie nicht schlecht gestaunt haben. Nachdem der Abwärtstrend bei dem Papier in den letzten Tagen massiv an Tempo aufgenommen hatte, ging es zeitweise um über 20 Prozent in die Höhe mit den Kursen. Besonders lange konnten die Anteilseigner sich darüber aber nicht freuen.Zwar konnte Steinhoff (NL0011375019) die nicht unwichtige Marke bei 0,12 Euro zunächst wieder zurückerobern. Lange darüber freuen konnte sich aber niemand, denn heute ging es wieder verlustreich in den neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...