Einmal mehr ist ein Megapack von Tesla in Brand geraten. Das Feuer in dem riesigen Batteriespeicher, eines von 256 Megapacks in einem Umspannwerk im US-Bundesstaat Kalifornien, ist mittlerweile unter Kontrolle. Es könnte aber noch tagelang qualmen. Erst Anfang April 2022 war die Elkhorn Battery Storage Facility im kalifornischen Monterey County ans Netz gegangen. Installiert sind dort insgesamt 256 der Schiffscontainer-großen Megapacks von Tesla mit einer Leistung von 182,5 ...

