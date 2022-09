Hamburg (ots) -Millionen Frauen in Deutschland haben Endometriose, eine Krankheit, die oft mit starken Menstruationsschmerzen einhergeht und zu den häufigsten gynäkologischen Leiden zählt. Auslöser der Beschwerden sind Endometrioseherde, die meist im Bauchraum wachsen und aus Gewebe bestehen, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Bis zur Diagnose vergehen in Deutschland durchschnittlich zwischen sechs und zehn Jahren - eine lange Zeitspanne, in der Betroffene oft nicht ernstgenommen werden und ihre Beschwerden als normale Regelschmerzen abgetan werden.In einer vierteiligen Serie auf stern PLUS beantwortet Prof. Dr. med. Sylvia Mechsner, Professorin für Endometriose-Forschung an der Berliner Charité, Fragen von stern-Leserinnen zu der Erkrankung. Los geht es am Donnerstag, 22. September, mit dem ersten Serienteil, in dem Mechsner über neue Erkenntnisse rund um die Diagnosestellung informiert. Drei weitere Teile mit Antworten auf Fragen zu Ernährung, Hormontherapie und Kinderwunsch erscheinen in wöchentlichem Abstand jeweils donnerstags.Der stern hat bereits mehrfach über Endometriose berichtet - im Print-Magazin, auf seinen digitalen Kanälen, im Podcast "Heute wichtig" und auf stern PLUS. Eine Übersicht bisher erschienener Artikel ist unter stern.de/endometriose (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstern.de%2Fendometriose&data=05%7C01%7Cfuchs.cornelia%40stern.de%7C5018aa2bec6f44d4e64108da9adbd38f%7C9fe672fa9fc04c7ebbfe71676e08385c%7C0%7C0%7C637992566172767054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HGe4gNq0bQBQOQ5LbQyhpuZvTtFM1QfKqBN2UAMKk0U%3D&reserved=0) einzusehen. Die neue Serie soll das bestehende Informationsangebot des stern ergänzen, diesmal mit besonderem Fokus auf die Fragestellungen von Leserinnen.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5327196