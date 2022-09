Es gibt derzeit nur wenige Themen an den Börsen, welche den Anlegern ein Lächeln auf die Lippen zeichnen können. Eines davon scheint aber der bevorstehende Börsengang der Porsche AG zu sein. Das Interesse an den neuen Aktien scheint durch die Decke zu gehen.Unter anderem berichtet die "FAZ", dass die Papiere gestern schon kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist überzeichnet gewesen seien. Es ist also davon auszugehen, dass Volkswagen (DE0007664039) wie geplant 113,9 Millionen Porsche-Aktien zu Preisen zwischen 76,50 Euro und 82,50 Euro loswerden und ...

