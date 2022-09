Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Fixed Income hat Diane L. Parker zur Head of Diversity, Equity & Inclusion (DEI) ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Parker ist seit 6. September in dieser neu geschaffenen Position tätig und berichtet an John Vibert, President von PGIM Fixed Income. Mit einem verwalteten Vermögen von 790 Milliarden US-Dollar gehört PGIM Fixed Income zu den größten globalen Fixed-Income-Managern. ...

