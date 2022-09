Berlin (ots) -Die Berliner Sanity Group hat neue, exklusive Lieferverträge für medizinische Cannabisblüten mit Partnern aus Portugal, Südafrika und Kanada unterzeichnet und sich damit weitere Exklusivrechte an rund 20 High-THC-Blüten ausgesuchter Kultivare mit einer Mindestmenge von drei Tonnen pro Jahr für die Marken Vayamed und AVAAY Medical gesichert. Der Lieferbeginn ist bereits für Ende des dritten Quartals und Anfang des vierten Quartals 2022 geplant.Zu den neuen Partnern der Sanity Group für medizinische Cannabisblüten gehören neben Cannexpor Pharma aus Portugal u. a. die drei südafrikanischen Lieferanten FarmaGrowers, Chroni-Co und Safri Canna sowie aus Kanada Groupe Fuga, Habitat Life Sciences, Candre Cannabis und Miracle Valley Medicinal Alternatives. Zur Erweiterung der Sourcing-Optionen arbeitet der medizinische Arm der Sanity Group zudem auch mit MHI Cultivo Medicinal aus Portugal, einer Tochtergesellschaft von MediCane Health Inc, zusammen und bindet damit eine lizenzierte Plattform zur EU-GMP-Verarbeitung von Cannabisblüten aktiv in sein Netzwerk ein. Zur Stärkung seiner Marktposition bei Dronabinol und der Wirkstoffentwicklung hat das Berliner Unternehmen zudem eine exklusive Partnerschaft mit dem südafrikanischen Innovationsunternehmen GESLabs aus Kapstadt zur Herstellung innovativer Dronabinol-Produkte und Cannabis-Isolate geschlossen.Insgesamt baut die Sanity Group durch die Erweiterung ihres Lieferanten-Netzwerks und den Aufbau neuer Innovations- und Wertschöpfungspartnerschaften ihre führende Position bei Medizinalcannabis-Produkten aus und stärkt ihre Pole-Position für die geplante kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland."Wir haben uns über 200 potenzielle Anbaupartner weltweit angesehen. Neben der Produktqualität und Prozesssicherheit haben uns die neuen Partnerunternehmen auch durch nachhaltige Unternehmensführung und ihren Enthusiasmus für Cannabis überzeugt", erklärt Thimo V. Schmitt-Lord, Director Innovation & New Markets im medizinischen Bereich der Sanity Group. Die Partnerschaften seien langfristig angelegt, heißt es weiter.Über die Sanity GroupDie Berliner Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabinoiden und die Nutzung des Endocannabinoidsystems zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Arzneimittel und Consumer Goods auf Cannabinoidbasis. Parallel arbeitet und forscht die Sanity Group zudem an neuen Medizinprodukten, innovativen Dosierungsformen sowie technologischen Produkten und Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur. Zur Sanity Group, die 2018 von Finn Age Hänsel und Fabian Friede in Berlin gegründet wurde, gehören u. a. Vayamed und AVAAY Medical (Medizinalcannabis), Endosane Pharmaceuticals (Fertigarzneimittel), Belfry Medical (medizinische Produkte), VAAY (Wellbeing) und This Place (funktionale Naturkosmetik). Bei Frankfurt am Main betreibt die Sanity Group zudem eine Produktionsanlage für Cannabisextrakte. Mehr Informationen unter sanitygroup.com/presse.Pressekontakt:Sanity GroupHerr Thilo GröschHead of Public Relations | PressesprecherE-Mail: thilo.groesch@sanitygroup.comPresseseite: www.sanitygroup.com/presseOriginal-Content von: Sanity Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142741/5327308