Superstar Magnus Carlsen hat seine Schachpartie gegen Hans Niemann am Montagabend bei einem Onlineturnier nach nur einem Zug aufgegeben. Der Experte Torstein Bae kommentierte daraufhin: "Es ist verblüffend und schwer zu verstehen: Wenn er sowieso aufgeben will, warum tritt er dann überhaupt an? Das ist sehr seltsam und schreit nach einer Erklärung." Erst gestern äußerte sich der amtierende Schachweltmeister diesbezüglich wie folgt: "Leider kann ich mich dazu nicht äußern, aber die Leute können ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...