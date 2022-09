London (www.fondscheck.de) - Legal and General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Asset Manager (1), ernennt Mauro Gerli zum Head of Institutional, Switzerland und eröffnet zum 1. Oktober eine Vertretung in Zürich, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

