NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 13,80 auf 11,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Ergebnisschätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den schwächeren Werbemarkt und niedrigere Margen an./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 09:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 09:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

JCDECAUX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de