Dortmund, Donnerstag, 22. September 2022



Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat erstmals am internationalen Kapitalmarkt erfolgreich einen Green Bond platziert. Die im Rahmen des Debt Issuance Programms von Amprion emittierte Anleihe mit einem Nominalvolumen von 1,8 Milliarden Euro war mehrfach überzeichnet.



Mit dem Erlös aus der Platzierung wird der Übertragungsnetzbetreiber den notwendigen Um- und Ausbau des Stromnetzes weiter vorantreiben und damit seinem gesetzlichen Auftrag folgen. Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Somit trägt Amprion dazu bei, den Weg zu einem klimaneutralen Energiesystem zu ebnen. Die Second Party Opinion von Sustainalytics bestätigt die Übereinstimmung des Green Finance Frameworks von Amprion mit den internationalen Green Bond Principles.



"Mit unserem ersten Green Bond erweitern wir nur ein Jahr nach unserem Debüt am Anleihemarkt den Investorenkreis erneut. Das für den strategischen Unternehmenserfolg unerlässliche Thema des nachhaltigen Wirtschaftens haben wir nun auch in unserer Finanzierung fest verankert", resümierte Amprion-CFO Peter Rüth. Angesichts der derzeit volatilen und unsicheren Situation an den Kapitalmärkten zeuge das große Interesse der Investoren vom Vertrauen in die Nachhaltigkeitsstrategie von Amprion, ergänzte Rüth.



Solides Investment Grade Rating



Die Dual-tranche Anleihe mit einem Volumen von 800 Millionen Euro bzw. einer Milliarde Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren bzw. zehn Jahren. Sie verzinst sich mit einem Kupon von 3,450 % respektive 3,971 %. Die Anleihen notieren im Euro MTF der Luxemburger Börse.



Amprion verfügt bei den Ratingagenturen Moody's und Fitch über Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick. Darüber hinaus wird der Übertragungsnetzbetreiber von Sustainalytics mit dem ESG-Risk Rating "Low Risk - 12.8" bewertet. Die neu emittierte Dual-tranche Anleihe stuft Moody's mit Baa1 ein.



Die Emission wurde von der Commerzbank, der SEB und der UniCredit als gemeinsame globale Koordinatoren und aktive Bookrunner sowie von der ING und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als weitere aktive Bookrunner begleitet. Zusätzliche Bookrunner waren die Bayerische Landesbank (Bayern LB), die DZ BANK AG sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).





Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Joana Niggemann

Pressesprecherin

T +49 231 5849-12925

M +49 152 24510928

E-Mail: joana.niggemann@amprion.net





Kontakt für Investoren und Analysten:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849- 12297

E-Mail: ir@amprion.net







Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.200 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

