DJ Delivery-Hero-Tochter Glovo droht bis zu 79 Mio EUR Strafe in Spanien

BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Delivery-Hero-Tochter Glovo muss möglicherweise wegen der Verletzung von arbeitsrechtlichen Vorschriften in Spanien im Zeitraum 2018 bis 2021 bis zu 79 Millionen Euro zahlen.

Wie ein Glovo-Sprecher mitteilte, wurde dem Unternehmen vom spanischen Arbeitsministerium eine entsprechende Summe in Aussicht gestellt, die für den Vierjahreszeitraum sowohl rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge als auch eine Geldstrafe umfassen soll, "mit der Begründung, dass Glovos Modell für die Beschäftigung von Fahrern während dieses Zeitraums nicht rechtskonform war", teilte ein Unternehmenssprecher mit.

Glovo will dies dem Sprecher zufolge rechtlich anfechten, mit der Begründung, dass in dem genannten Zeitraum in Spanien noch keine Regelung für das Beschäftigungsverhältnis von Auslieferungsfahrern existierte. Spaniens "Rider Law" sei erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt worden. Eine Entscheidung in dieser Sache sei erst in den kommenden Jahren zu erwarten.

Die spanischen Arbeitsbehörden werfen dem Unternehmen GlovoApp23 SA, das seit Juli zum Delivery-Hero-Konzern gehört, zum einen scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse mit seinen Auslieferungsfahrern vor, sagte Arbeitsministerin Yolanda Diaz während einer Parlamentssitzung am Mittwoch. Zum anderen habe der Konzern Arbeitskontrollen verhindert. Betroffen seien mehr als 10.600 Arbeitnehmer, die Höhe der Geldstrafe und der Strafmaßnahmen könne bis zu 79 Millionen Euro erreichen.

Die Citi-Analysten sehen die Auswirkungen der möglichen Strafe für die Aktien von Delivery Hero als begrenzt an. Es handele sich bei den Zahlungen nur um einen Vorschlag, Glovo beabsichtigt, die Entscheidung anzufechten, somit könnte eine endgültige Entscheidung noch einige Zeit auf sich warten lassen, schreibt Citi-Analystin Monique Pollard in einer Kundenmitteilung. Die Delivery-Hero-Aktie notiert am Nachmittag 1,5 Prozent im Minus, etwas schwächer als der MDAX.

