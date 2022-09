RTL-Aktionäre benötigen starke Nerven: Ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 35% an Wert verloren, während es alleine auf Monatssicht um 12% in den Keller ging. Und das langfristige Bild sieht nicht viel besser auf für den TV-Programm-Anbieter. Denn: RTL-Aktie im Fokus Anleger verloren mit RTL-Aktien seit 2012 insgesamt -55,2% ihres investieren Kapitals....

Den vollständigen Artikel lesen ...