Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Einzelhandelskette Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) nimmt frisches Kapital in Höhe von 1,75 Mrd. US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 3,90% p.a. erhalten, die Zinszahlung erfolge dabei halbjährlich, erstmalig am 09.03.2023. Am 09.09.2025 sei Laufzeitende der Anleihe (ISIN US931142EW94/ WKN A3K875), die in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar und einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar gehandelt werden könne. S&P vergebe für Walmart ein AA-Rating. Die Anleihe könne vorzeitig von Walmart gekündigt werden. (22.09.2022/alc/n/a) ...

