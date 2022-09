Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity: Ex-Deka-Frau wird Leiterin europäische Aktien - FondsnewsFidelity International hat Ilga Haubelt als Leiterin für europäische Aktien (Head of Equities, Europe) verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Von London aus werde Haubelt ab Anfang November das europäische Aktienteam von Fidelity leiten. In ihrer Rolle solle sie dazu beitragen, die Anlageperformance zu steigern, und neue Strategien entwickeln. Zudem solle sie dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsprinzipien auch künftig auf allen Ebenen des Anlageprozesses integriert seien. Diese Aufgabe solle sie in enger Zusammenarbeit mit dem globalen Research-Team von Fidelity verfolgen. Über diese Personalie informiere Fidelity per Mitteilung. ...

