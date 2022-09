Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Basler Kantonalbank ist weiterhin eine der solidesten Banken in der Schweiz



22.09.2022 / 14:45 CET/CEST



Die Ratinggesellschaft Standard & Poor's (S&P) hat die zweithöchste Bonitätsstufe «AA+» der Basler Kantonalbank (BKB) zum wiederholten Male bestätigt und das «Stand-alone Rating» aufgrund der verbesserten Risikosituation von a auf a+ gehoben. Die BKB gehört damit zu den solidesten Bankinstituten in der Schweiz. Die Basler Kantonalbank profitiert weiterhin von ihrer starken und nachhaltigen Position im Heimmarkt Basel, ihrem nach wie vor überdurchschnittlichen Kapitalpuffer sowie der ausgezeichneten Bilanzqualität. S&P erwartet, dass die Effizienz und Rentabilität - insbesondere durch Synergien im Konzern mit der Bank Cler - weiter verbessert werden. Die Risikosituation hat sich dank geringeren Konzentrationen im Kreditportfolio und einer konservativen Kreditvergabe weiter verbessert, was zu einem Anstieg des «Stand-alone Ratings» auf «a+» führt. Das Kreditportfolio hat zudem seine Widerstandsfähigkeit während der Corona-Pandemie bewiesen.



S&P ist der Ansicht, dass die BKB auf dem besten Weg ist, die ambitionierten finanziellen Ziele für das Ende der Strategieperiode in 2025 zu erreichen. Dies unterstützt die Kreditwürdigkeit der BKB. Der Ausblick hinsichtlich Rating-Entwicklung der BKB ist stabil. S&P sieht neben der engen Beziehung zum Kanton Basel-Stadt insbesondere den hohen Marktanteil, das gesunde Risikoprofil sowie die sehr hohe Kapitalisierung als unterstützende Faktoren.



Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, freut sich über die ausgezeichnete Bewertung: «Die Ratingagentur S&P bestätigt zum zweiten Mal in Folge, dass wir mit der Strategie 2022+ auf dem richtigen Weg sind, um unsere ambitionierten finanziellen Ziele zu erreichen und uns als eine der solidesten Banken in der Schweiz dauerhaft zu etablieren.» Medienmitteilung (PDF)

