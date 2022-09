Nach der Fed ist vor der Fed: Die Angst geht um am Markt vor weiteren Jumbo-Zinsschritten. Wie sich das charttechnisch auf DAX, EUR/USD, Goldpreis und Bitcoin auswirkt, erklärt Chartanalyst Martin Utschneider bei w:o TV.

Das hat am Markt gesessen: Der US-Leitzins ist nach dem Fed-Zinsentscheid vom Mittwoch auf dem höchsten Niveau seit 14 Jahren. Der DAX bleibt seinem Trend weiter treu: Seit Jahresbeginn ist der deutsche Leitindex in einem Abwärtsmodus. Dagegen prescht der US-Dollar weiter in ungeahnte Höhen, während der Euro fällt.

Verunsicherung, Nervosität und Ausverkaufsstimmung seien jetzt am Markt weiterhin präsent. Martin Utschneider, Leiter der technischen Kapitalmarktanalyse bei Donner & Reuschel, erläutert im Video, wie es charttechnisch für die wichtigsten Assets weitergehen könnte.

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,XD0009689841,XD0002747026,XD0009982303,XD0394751214