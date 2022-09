Heute sprechen Richy und Christian W. Röhl mal über Christians erste Erfahrungen mit dem Bärenmarkt. Kurse gehen natürlich nicht immer nur hoch, aber wie fühlt sich so ein Crash eigentlich an und was kann und sollte man daraus lernen? Im Gespräch mit Richy erläutert Christian W. Röhl seine Erfahrungen an der Börse, gibt Tipps für Neuanleger und nimmt euch vor allem die Angst vor Bären- und Bärchenmärkten.