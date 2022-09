Die Bayern begannen vor 2 Jahren, die Struktur ihrer Kostenseite neu zu definieren, um marktgerecht zu bleiben. Die Kapitalrendite soll bis 2025 von 10 auf mehr als 20 % zulegen und der Umsatz von 3,6 Mrd. auf 5 Mrd. € in gleicher Zeit. KRONES absolvierte die Korrektur mit nur rd. 18 % und einem stabilen Basisgeschäft mit 6,40 € je Aktie im kommenden Jahr, was ein KGV von 13 ergibt. Dabei ist KRONES international ähnlich aufgestellt mit Schwerpunkt Asien als Spezialist für Ausrüstung in der Getränkeindustrie. Ergebnis: Die Bandbreite für Käufe platzieren wir oberhalb von 80 bis 84 € für die kommenden 4 Wochen im Zuge der allgemein beginnenden Berichtssaison und der Markttechnik des MDAX im Allgemeinen. Nach immerhin 32 % Korrektur seit Jahresanfang.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 38! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 38 u.a.:++ Die Energieversorgung ist nicht dauerhaft gewährleistet++ PORSCHE - Die interessanteste Neuemission des Jahres++ Die Gaspreise folgen den Strompreisen++ KION entwickelte sich zur Meinungspleite++ Die DEUTSCHE POST wurde von der Sippenhaft erfasst++ HOCHTIEF - Nur noch eine Randerscheinung?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info