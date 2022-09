"Durchschnittlich attraktiv" - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH mit verlängerter Laufzeit bis 2032 (WKN A2GSGF) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin mit 3 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Das Geschäftsmodell überzeugt die Analysten dabei vor allem durch seinen "sehr sozialen, gemeinwohlorientierten, ökologisch und politisch nachhaltigen Ansatz".

Wenn sich die Lebensbedingungen auch in diesem Teil Afrikas (deutlich) verbessern, kann dies u.a. positiven Einfluss auf die Flüchtlingsbewegungen (z.B. Richtung Europa) haben, weil die Menschen dann Perspektiven in ihrem eigenen Land sehen und bestrebt sein dürften, diese zu nutzen, so die Analysten. Demgegenüber stünden nachdenkliche Punkte, wie z.B. hohe gesundheitliche/politische Risiken, im Vergleich zu europäischen Verhältnissen völlig andere klimatische und wirtschaftliche Bedingungen sowie (deutlich) geringere Einkommens-/Lebenshaltungs-Verhältnisse der Bevölkerung/privaten Haushalte.

Nach Einschätzung der KFM-Analysten sollte die Africa GreenTec Asset GmbH als Emittentin in den nächsten Jahren auf Basis ihres positiven Geschäftsmodells ihre Ertrags- und Bilanzstruktur weiter optimieren und stabilisieren. ...

