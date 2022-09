Die telefonische Kommunikation zwischen Kunden und Versicherungsgesellschaften hat infolge der Corona-Pandemie an Bedeutung zugelegt. 60% der Versicherungskunden rufen ihre Gesellschaft mindestens einmal im Jahr an, 38% sogar mehrfach pro Jahr. Wie es um die Zufriedenheit der Kunden mit Telefonservice und Erreichbarkeit in der Assekuranz steht, beleuchtet der aktuelle Bericht "Telefonische Kommunikation" aus dem Kundenmonitor Assekuranz 2022. Die Untersuchung wurde von der Sirius Campus GmbH in ...

