Nicht genug, dass die Aktie des Essenslieferdienstes vom Top bereits bis zu 80 % verloren hat. Jetzt steigen auch Unternehmensinsider aus. So hat CEO Niklas Östberg Aktien im Wert von 9,9 Mio. € verkauft, während COO Pieter-Jan Vandepitte Anteilsscheine im Gegenwert von einer Mio. € veräußert hat. Dass selbst Mitglieder der Führungsetage das Vertrauen in ihr eigenes Unternehmen zu verlieren scheinen, lastet natürlich auf der Stimmung der Anleger. Delivery Hero wird wohl mindestens bis 2024 auch weiterhin Geld verbrennen.