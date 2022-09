ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen am 19. Oktober auf "Neutral" mit einem Kursziel von 126 Franken belassen. Mit Blick auf das Wachstum aus eigener Kraft zeigte sich Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistischer als der Markt. Dies gehe insbesondere darauf zurück, dass er mit einem größeren Anstieg der Produktpreise rechne./bek/tav



ISIN: CH0038863350

