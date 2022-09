Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat die Zinsen in den USA ein weiteres Mal um 75 Basispunkte angehoben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch die Zweifel an der Strategie der FED würden lauter. Eine hohe Verschuldung im Verhältnis zum BIP, überhöhte Unternehmensbewertungen und eine hohe Inflation würden bedeuten, dass die Straffung der FED "die Nachfrage absolut töten wird", so Tavi Costa, Portfoliomanager bei Crescat Capital. ...

