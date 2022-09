Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat das Bürogebäude "Alberga A" mit der Adresse Bertel Jungin Aukio 3 im finnischen Espoo an den eQ Commercial Properties Fund verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

