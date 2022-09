Novartis wird Generika-Sparte Sandoz ab 2023 abspalten - die USA kommt damit in den Fokus

Werbung



Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis will sein Generikageschäft ausgliedern und separat an der SIX Swiss Exchange zur Börse bringen. Sandoz stellt bisher die Tochtergesellschaft von Novartis dar und ist bekannt für seine Nachahmerpräparate, soll jedoch durch den Abspaltungsschritt Europas größtes Generika-Unternehmen werden. Zukünftig soll durch die Abspaltung der Fokus vermehrt auf den Pharmamarkt in den USA gelegt werden und unternehmensseitig bis 2027 um 4 Prozent jährlich wachsen. Weiterhin ist der CEO Narasimhan der Überzeugung, dass die Abspaltung der Generika-Sparte das Ziel von einer Kernmargenerhöhung auf mehr als 40 Prozent bekräftigt wird.





Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

