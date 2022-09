Berlin (ots) -Bundesregierung muss sich endlich um den Neustart kümmern - Bewegungsgipfel einberufenDer Deutsche Bundestag berät am morgigen Freitag über den Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "Bewegungsgipfel jetzt ausrichten - Deutschland durch Sport gesünder machen". Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:"Viele Menschen treiben in Deutschland begeistert Sport, aber es sind insgesamt noch zu wenige. Bei den weniger Sportbegeisterten führt der Bewegungsmangel oft zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck. Belastungen für das Gesundheitswesen sind eine der Folgen. Die Pandemie hat die Situation verschärft: Geschlossene Sportstätten machten vielen Menschen den Sport unmöglich.Wir brauchen deshalb einen Neustart im Sport: Der erste Schritt muss ein Bewegungsgipfel sein. Sport muss auf politischer Ebene Chefsache werden! Dieser Gipfel soll helfen, die bestehenden Defizite aufzuarbeiten und schnelle Lösungen zu entwickeln. Dabei muss der Bund Verbände, Länder und Kommunen beteiligen, denn ohne sie gibt es keine umfassende Lösung.Der Gipfel muss sich selbstverständlich auch mit den dramatischen Folgen beschäftigen, die die Energiekrise für den Sport in Deutschland haben wird. Wir fordern - auch als Lehre aus der Corona-Krise: Sportstätten müssen offen bleiben."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5327601