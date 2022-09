Der Inflationsdruck ist derzeit wahnsinnig hoch. Auch bei der EZB. Über die Entscheidung der Fed und was diese für Konsequenzen hat, spricht Otmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, im w:o TV-Interview.

Fed-Chef Powell werde weiter die Zinsen anheben, bis es einen deutlichen Rückgang der Inflation gibt, so Otmar Issing, Präsident des Center for Financial Studies in Frankfurt. Denn die Inflation sei "der Feind Nummer Eins". Wird das 'Soft Landing' noch gelingen?

Und: Laut Issing haben sowohl Fed als auch EZB viel zu lange bei der Inflationsbekämpfung gewartet. Wie sich nun der deutliche Zinsschritt der Fed auf die kommende EZB-Sitzung im Oktober auswirken könnte, sehen Sie im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion