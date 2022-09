Hamburg (ots) -Sendung: Dienstag 27. September, 21.00 Uhr bis 22.15 Uhr, NDR FernsehenAm 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Vorher treffen die beiden Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in einem Fernsehduell aufeinander: Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU). In Hildesheim stellen sich beide vor Publikum den Fragen vor allem von NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Moderatorin Christina von Saß. Das NDR Fernsehen überträgt "NDR Info Wahl: Das Duell für Niedersachsen" live am Dienstag, 27. September, von 21.00 Uhr bis 22.15 Uhr.Die drei anderen Parteien mit aussichtsreichen Chancen, im Landtag vertreten zu sein, stehen ebenfalls am 27. September in einem Fernsehtriell Rede und Antwort: Julia Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) treffen von 18.00 bis 19.00 Uhr ebenfalls in Hildesheim aufeinander. Die Moderation übernehmen Susanne Stichler und Jan Starkebaum. "NDR Info Wahl: Das Triell für Niedersachen" wird live vom NDR Fernsehen in Niedersachsen ausgestrahlt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2300Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5327622