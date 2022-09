Hamburg (www.anleihencheck.de) - Gestern hat die FED ihre Entscheidung bekannt gegeben, den Leitzins erneut um 75 BP anzuheben, womit das Leitzinsniveau die Bandbreite 3,00% bis 3,25% erreicht hat, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Botschaft sei nach wie vor "hawkish" gewesen: Inflationsbekämpfung stehe an erster Stelle und man würde dafür auch eine Rezession in Kauf nehmen, so könnte man die Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell zusammenfassen. Renditeseitig habe sich in Reaktion auf die Entscheidung die Inversion der Zinsstruktur vertieft, denn die zweijährigen T-Notes-Renditen seien auf fast 4% gestiegen und die zehnjährigen Renditen seien mehr oder weniger bei 3,55% geblieben. ...

