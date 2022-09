Auszeichnungen für herausragende Führungskräfte und innovative Ansätze auf dem Gebiet

Nominierungen sind bis zum 15. Oktober 2022 möglich

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute die Einführung der allerersten Digital Engineering Awards in Zusammenarbeit mit der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, und dem Wirtschaftsnachrichtensender CNBC TV18 in Indien bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220921006064/de/

The Digital Engineering Awards will recognize outstanding leaders with innovative approaches that maximize performance and value across the entire lifecycle of an asset, and lead to a more sustainable future (Graphic: Business Wire)

Mit den Digital Engineering Awardswerden herausragende Führungskräfte gewürdigt, die den Status quo mit innovativen Ansätzen herausfordern, die die Leistung und den Wert über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage maximieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft führen.

Unternehmen und ihre Dienstleister sind aufgerufen, bis zum 15. Oktober Nominierungen einzureichen. Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Dezember in den USA bekannt gegeben. Die Preisträger der Unternehmensauszeichnungen, die von einem globalen Gremium von Branchenexperten ausgewählt werden, werden in neun Kategorien benannt fünf Team-Awards und vier Einzel-Awards:

Den Wandel gestalten Team-Awards Ingenieurskunst im Herzen Einzel-Awards Digitale Transformation des Jahres Herausragender Digitalingenieur Wichtigste Nachhaltigkeitsinitiative Digitalingenieur des Jahres Programm des Jahres für digitale Technik Ingenieurin des Jahres Technikprodukt des Jahres Innovator des Jahres Wertrealisierung

Amit Chadha, Chief Executive Officer und Managing Director, L&T Technology Services Limited, sagte: "Das Gebot der Stunde ist die Forderung nach kontinuierlicher Weiterentwicklung, angetrieben durch bahnbrechende Innovationen. Angesichts der rasanten Umwälzungen in der gesamten Branche ist Digital Engineering wichtiger denn je geworden. Mit den wegweisenden Digital Engineering Awards wollen wir eine Plattform bieten, die weltweit führende Unternehmen zusammenbringt und so zu neuen Maßstäben und Innovationen in der Branche führt."

Michael P. Connors, Chairman und Chief Executive Officer von ISG, sagte: "Digital Engineering ist heute eine der wichtigsten Prioritäten für Unternehmen, die sich auf einem zunehmend digitalisierten, intelligenten und netzwerkbasierten globalen Markt behaupten wollen. Durch ein vernetztes Ökosystem von Plattformen, Geräten und Daten ermöglicht es diese Disziplin Unternehmen, neue Geschäftsmodelle zu schaffen, überragende Kundenerlebnisse zu bieten und betriebliche Effizienz in einem bisher ungeahnten Ausmaß zu erreichen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LTTS und CNBC, um herausragende Leistungen in diesem Bereich zu würdigen."

Shivakumar S, Chief Operating Officer, Branded Content Business bei Network 18, sagte: "Die ER&D-Branche ist ein echter Zukunftssektor, der für den digitalen Wandel auf globaler Ebene verantwortlich ist. Digital Engineering führt zu kürzeren Produktlebenszyklen, intelligenteren Produkten und Lösungen, papierlosen Fabriken und einer Vielzahl anderer bemerkenswerter Innovationen. Die Digital Engineering Awards spielen eine wichtige Rolle bei der Würdigung und Präsentation solcher Erfolgsgeschichten der neuen Technologien. Wir glauben, dass wir angesichts der Stärke unserer Marken CNBC-TV18 und Moneycontrol, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in Indien das Publikum in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Einzelhandel informieren, der ideale Medienpartner für die Awards sind."

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards bringen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globale Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre transformativen Ideen zu verwirklichen. Die Awards wurden von L&T Technology Services in Zusammenarbeit mit ISG und mit CNBC TV18 als Medienpartner ins Leben gerufen. Weitere Informationen zu den Awards finden Sie auf dieser Website oder kontaktieren Sie uns unter info@digitalengineeringawards.com.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben über 21.400 Mitarbeiter, die auf 19 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 89 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2022). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen unter www.isg-one.com.

Über Network18

Network18 Media Investments Limited (Network18 Group) ist eines der am stärksten diversifizierten Medien- und Unterhaltungskonglomerate Indiens mit Interessen in den Bereichen Fernsehen, digitale Inhalte, Filmunterhaltung, E-Commerce, Print und verwandten Geschäftsbereichen. TV18 Broadcast Limited, eine Tochtergesellschaft von Network18, verwaltet das Hauptgeschäft von Network18, den Sendebetrieb. Sie betreibt das größte Nachrichtennetzwerk in Indien, das allgemeine Wirtschaftsnachrichten und regionale Nachrichten umfasst. Unsere wichtigsten Marken wie CNBC-TV18, News18 India und CNN News18 sind Teil dieses Nachrichtenspektrums. Für die indische Diaspora und Zuschauer auf der ganzen Welt liefert News18 International maßgebliche indische Nachrichten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: https://www.nw18.com/corporate.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220921006064/de/

Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

T: +91-80-67675707